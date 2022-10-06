Улучшение прогноза по инфляции связано с налаживанием логистики.

В следующем, 2023 году, инфляция в Украине будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой – на уровне около 20%.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук во время онлайн-конференции.

"Наш последний прогноз предполагает, что в этом году цены вырастут примерно на 30%, в следующем году инфляция будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой - около 20%. Если говорить о рисках для такого прогноза, то для текущего года мы видим риски в сторону снижения этого показателя", - сказал Николайчук.

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По его словам, скорее всего прогноз инфляции будет пересмотрен в сторону снижения, но не существенно.

"Прежде всего это связано с улучшением ситуации с поставкой овощей и фруктов, логистика немного налаживается. Также мы видим, что цены на топливо снизились немного быстрее, по сравнению с июльскими ожиданиями, из-за налаживания логистики. Кроме того ситуация с открытием портов Черного моря для зернового коридора тоже дает нам основания ожидать, что у нас не будет значительных колебаний курсовых и, соответственно, со стороны этого фактора влияние тоже будет достаточно сдержанным", - отметил замглавы НБУ.

В следующем году, подчеркнул Николайчук, основным дезинфляционным фактором будет улучшение способности украинского бизнеса наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Прежде всего ожидается, что будут улучшены логистические способности, и прежде всего благодаря этим факторам инфляция будет замедляться.

"Из-за войны ухудшилась способность производить и поставлять продукцию на рынки, плюс курсовой фактор вследствие эмиссии, огромного дефицита бюджета. На следующий год мы ожидаем замедление инфляции, но вернуться сразу с 30% до цели в 5% - это нереалистично. Инфляция - это инерционный процесс, и многие последствия войны, которые отражаются на инфляционных процессах, они растянуты во времени. И как раз их эффекты мы будем испытывать в следующем год", - спрогнозировал заместитель председателя Национального банка.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

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