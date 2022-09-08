Нынешняя рекордно высокая инфляция является мировой тенденцией.

Темпы инфляции в Украине снижаются второй месяц подряд, что является важным позитивным сигналом для потребителей и предприятий.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Сейчас постепенно инфляционная динамика в Украине улучшается. Уже фактически произошло значительное подорожание отдельных товаров и услуг, и последние два месяца подряд, учитывая данные ежедневного мониторинга цен на отдельные товары, темпы инфляции снижаются. Мы прогнозируем, что она продолжит замедляться и до конца года, хотя обычно сезонные проявления ускорения на отдельных сегментах рынка будут иметь место", - сказал Кудин.

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Он отметил, что нынешняя рекордно высокая инфляция является мировой тенденцией, даже в странах Евросоюза она составляет 9,1%. Что касается Украины, то инфляция вызвана двумя факторами - специфическим внутренним и внешним. Так, частично инфляция является импортированной, ведь мы покупаем дорогие энергоресурсы - газ, нефтепродукты - и высокие мировые цены на них отражаются на ценах в Украине.

Однако главным инфляционным фактором является война, из-за которой сократились предложения товаров вследствие уменьшения производства, а также возросли расходы из-за нарушения логистики, разрушения производственных фондов, производственных цепей и других чисто военных негативных последствий. Соответственно это влечет повышение цен.

Основанием для оптимистического прогноза является снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые, в частности, в августе упали на 10% и продолжают снижаться. А также снижение мировых цен на продовольствие 5 месяцев подряд. Это должно положительно сказаться и на ценах в Украине. Так, в августе больше всего подешевели сезонные овощи, упали цены на сжиженный газ для автомобилей.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

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