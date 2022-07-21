Согласно прогнозу, в 2023 году инфляция снизится до 20,7%.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в более чем 30% по итогам 2022 года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

"Инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем: по итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится, хотя все еще будет находиться значительно выше цели Национального банка в 5%, прежде всего из-за последствий войны", - сказал он.

По его словам, базовый сценарий прогноза предусматривает полноценное возобновление работы черноморских портов с начала следующего года. В то же время в ближайшие месяцы и в дальнейшем высока вероятность дальнейших террористических атак РФ на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Сохранятся также высокие мировые цены на энергоносители.

"В таких условиях Национальный банк будет проводить жесткую монетарную политику прежде всего для недопущения разбалансировки ожиданий, а также для подпитки интереса к гривневым активам и снижения давления на международные резервы. Это поддержит финансовую стабильность и частично ослабит инфляционное давление, но инфляция все же будет расти и в конце года несколько превысит 30%", - сказал Шевченко.

По базовому прогнозу Нацбанка, в 2023 году восстановится логистика, снизятся риски для бизнеса и постепенно будут расти урожаи. Такое развитие событий положительно скажется на ожиданиях, а также непосредственно ослабит проинфляционный эффект шоков со стороны предложения. Также снижению инфляции в Украине будут способствовать постепенное утихание мировой инфляции и жесткая монетарная политика Национального банка.

Глава НБУ отметил, что потребительский и инвестиционный спрос после войны еще достаточно длительное время будет оставаться сдержанным, что также будет способствовать замедлению инфляции в последующие годы. Зато сохранение на высоких уровнях цен на энергоносители будет мешать более существенному снижению инфляции и требовать пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги для сбалансирования государственных финансов.

"Учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году", - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении по сравнению с июнем 2021 года составила 21,5%.

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