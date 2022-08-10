Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.
Как сообщает Государственная служба статистики, инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.
Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.
Война в Украине и инфляция:
Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении составила 21,5%.
Инфляционный отчет Национального банка за июль 2022 года до конца года инфляция будет ускоряться и достигнет 31%, ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.
По данным регулятора, война привела к нарушению цепочек поставок, сокращению предложения отдельных товаров, увеличению затрат бизнеса, физическому разрушению производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий.
Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах также значительно усилили ценовое давление в Украине.
В следующем году ожидается замедление инфляции благодаря улучшению инфляционных ожиданий, налаживанию логистики и постепенному росту урожаев. Дополнительное дезинфляционное влияние окажет снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ.
В то же время будет сдерживать замедление инфляции высокая стоимость энергоносителей и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням. Согласно прогнозу инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году.
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