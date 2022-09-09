Базовая инфляция в августе 2022 года по сравнению с июлем составила 2,1%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

Как сообщает Государственная служба статистики, инфляция на потребительском рынке в августе, по сравнению с июлем 2022 года, составляла 2,1%, с начала года – 15,1%.

Отмечается, что базовая инфляция в августе 2022 года, по сравнению с июлем, составила 2,1%.

Видео дня

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Вас также могут заинтересовать новости: