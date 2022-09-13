Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении по сравнению с августом 2021 года достигла 23,8%.

Национальный банк проанализировал августовскую инфляционную динамику Украины и определил основные причины роста цен.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, второй месяц подряд инфляция остается ниже прогноза украинского центробанка по июльскому инфляционному отчету.

"Потребительская инфляция ожидаемо росла, но второй месяц подряд была несколько ниже траектории базового прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2022 года прежде всего благодаря более быстрому снижению стоимости топлива. Однако отклонение уменьшилось по сравнению с июлем", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что темпы роста цен на непродовольственные товары выросли в августе в годовом выражении до 16,7%.

"Такая динамика обусловлена июльской корректировкой официального курса гривни, а также ограниченными поставками новых партий товаров, значительными логистическими издержками бизнеса, исчерпанием запасов и ухудшением девальвационных ожиданий. Быстрее повышались, в частности, цены на товары для дома (посуда, мебель, бытовая техника и химия), электронику, автомобили, лекарства, товары для личного ухода и для ремонта жилья. Темпы падения цен на одежду и обувь замедлились", - говорится в сообщении.

При этом ускорился и рост цен на обработанные продовольственные товары (до 23,9% в годовом выражении).

"Более высокими темпами дорожали рыбные, молочные, кондитерские изделия, масло, масличные продукты, безалкогольные напитки и сухофрукты. Это, в том числе, обусловливалось более высокими затратами бизнеса и влиянием корректировки официального курса гривни на стоимость указанных товаров из-за подорожания импорта", - говорится в сообщении.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Вас также могут заинтересовать новости: