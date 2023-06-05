Как сообщила пресс-служба Центробанка, в письме НБУ, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах.

В Нацбанке заявили, что слухи, которые начали появляться в соцсетях относительно того, что будут собираться данные о расходах с карточек украинцев и передаваться в НБУ, не соответствуют действительности.

Как сообщила пресс-служба Центробанка на своей странице в Facebook, в письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Отмечается, что Национальный банк направил банкам письмо-напоминание, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

"Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц. Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг – юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции", - говорится в сообщении.

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"Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины. Так, анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

Долги украинцев во время войны

По состоянию на 31 мая 2023 года Нацбанк заметил тревожную тенденцию: украинцы перестают возвращать банкам долги. Общий объем кредитного портфеля банков уменьшился на 11,1 млрд грн.

Во время войны доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины увеличилась до 39,3% по состоянию на 1 мая с 38,8% по состоянию на 1 апреля. Объем кредитов, по которым не выполняются обязательства, в апреле увеличился на 1,2 млрд грн. при этом общий объем кредитного портфеля банков уменьшился на 11,1 млрд грн.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля таких кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался.

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