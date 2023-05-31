До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась.

Во время войны доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины увеличилась до 39,3% по состоянию на 1 мая с 38,8% по состоянию на 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба НБУ, объем неработающих кредитов в апреле увеличился на 1,2 млрд грн. При этом общий объем кредитного портфеля банков уменьшился на 11,1 млрд грн.

Сумма неработающих кредитов составляет 435,3 млрд грн. Большая часть – 326 млрд грн – приходится на банки с государственной долей участия.

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До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался.

Проблемные кредиты во время войны

5 июня 2022 года стало известно о том, что украинцам будут списаны долги по кредитам на жилье, уничтоженное оккупантами.

2 декабря 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№ 7441−1) о списании кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

На 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 38%, по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

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