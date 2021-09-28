Политический эксперт Александр Антонюк заявил, что в данный момент в Украине происходит крайне дорогостоящая и масштабная информационная кампания, направленная против главы НБУ Кирилла Шевченко.

По словам политического эксперта Александра Антонюка, МВФ поддерживает действия Национального Банка Украины и его главы Кирилла Шевченко.

Сохранение главы НБУ на посту – условие предоставление Украине нового кредита. Об этом эксперт рассказал в своем блоге.

Как заявил Александр Антонюк, в данный момент в Украине происходит крайне дорогостоящая и масштабная информационная кампания, направленная против главы НБУ Кирилла Шевченко, целью которой является его отставка.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, позиция иностранных партнеров – на стороне Шевченко, чьи действия в МВФ считают высокопрофессиональными, о чём свидетельствует личная встреча главы НБУ с постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном. В ходе встречи в НБУ Ваграм Степанян высказался в поддержку Кирилла Шевченко и назвал его действия на посту главы НБУ высокопрофессиональными.

По словам Александра Антонюка, сам факт того, что миссия МВФ согласилась приехать в Украину, свидетельствует о том, что именно Кирилл Шевченко приложил максимальные усилия для возобновления работы миссии, и подтверждает их поддержку главы НБУ.

Напомним, с 21 сентября в Украине начала свою работу миссия МВФ по пересмотру действующих программ сотрудничества МВФ с Украиной.

Автор: Иван Бойко