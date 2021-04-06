Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.
Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
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Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь прошлого года.
Согласно расчетам МВФ курс гривны к доллару составит:
- 2021 год - 27,98 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,12 грн/доллар)
- 2022 год - 27,61 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,96 грн/доллар)
- 2023 год - 27,59 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар)
- 2024 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар)
- 2025 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар).
- 2026 год - 27,75 грн/доллар.
Что этому предшествовало
Как ранее пояснил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин, сокращение поступлений иностранной валюты от нерезидентов привело к увеличению дефицита иностранной валюты на межбанке, из-за чего курс гривны ослаб.
31 марта 2021 года аналитики спрогнозировали курс доллара в апреле. Согласно прогнозу, в течение всего апреля 2021 года курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривни/доллар.
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