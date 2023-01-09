Пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн.

В 2023 году Украина должна погасить 658,4 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства финансов, пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга.

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В 2022 году Украина погасила 448,6 млрд грн государственного долга. Платежи по обслуживанию госдолга составили 156,5 млрд грн.

Война в Украине и погашение долгов:

3 декабря 2022 года НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

В четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки планировали выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

Планировалось, что в 2023 году выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Пиковые платежи были запланированы на первый квартал - 3,235 млрд долларов и на четвертый квартал - 3,062 млрд долларов.

Также планировалось, что в 2023 году Украина должна будет вернуть МВФ 2,758 млрд долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.

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