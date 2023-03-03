В прошлом году Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов сроком на 2 года.

Государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов – до 111 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Значительная финансовая международная поддержка в объеме 38,5 млрд долларов в течение 2022 года позволила незначительно увеличивать государственный долг. По состоянию на начало года госдолг составляет 111 млрд долларов, он увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 13 млрд долларов", - сообщил Шмыгаль.

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Украина в течение 2022 года провела реструктуризацию части государственного долга, а именно получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов на 2 года.

В июле в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам позволит направить сэкономленные 5 млрд долл. на насущные нужды – социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что благодаря реструктуризации внешнего долга, Украина сэкономит почти 6 миллиардов долларов. Инвесторы во внешний долг Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год.

3 декабря 2022 года НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

В четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки планировали выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

В 2023 году Украина должна погасить 658,4 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн. Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга.

Планировалось, что в 2023 году выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Также планировалось, что в 2023 году Украина должна будет вернуть МВФ 2,758 млрд долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.

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