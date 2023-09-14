Местные бюджеты останутся без значительной части доходов.

Кабинет Министров Украины подал законопроект, которым предлагается налог с доходов физических лиц, собираемый с военнослужащих, и который сейчас составляет львиную долю местных бюджетов, направить на закупку техники и собственное производство оружия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Наши силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил он.

Куда сейчас идет "военный" НДФЛ

На сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военные) направляются в местные бюджеты. Между тем, в госбюджет идет лишь 25%. Другая ситуация только в Киеве, где соотношение составляет 60% /40%.

В 2023 году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, из которых армейцы уплатят налог в размере 18%, то есть, более 120 млрд грн.

После ряда коррупционных скандалов с закупками барабанов и овощерезок для укрытий, строительством стадионов почти на линии фронта и тотальным ремонтом дорог по всей стране, остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления его непосредственно на нужды Сил обороны.

При подготовке проекта государственного бюджета на 2024 год Кабинет министров заявил о намерении забрать у общин налог с доходов военнослужащих, который является важным источником наполнения местных бюджетов.

Против этого активно выступили местные общины и Ассоциация городов Украины, которые уже обратились к президенту, правительству и Верховной Раде относительно недопустимости такого шага.

Что будет с местными бюджетами

По словам премьера, за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз.

"За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. Тогда как в 2021 году - около 12 млрд грн. Рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных", - отметил он.

Также он добавил, что после принятия законопроекта более 200 млрд грн, которые уже накоплены на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений, останутся в распоряжении местных властей.

"Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию. Таким образом ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения", - добавил он.

Шмыгаль заявил, что иностранный бизнес готов делать оружие в Украине

Напомним, в августе глава правительства Украины анонсировал важные новости по вооружению ВСУ. По его словам, международные компании готовы открывать заводы и начинать производство оружия именно на территории нашего государства. Он указал, что речь идет как о "крупных" игроках рынка, так и о небольших компаниях, которые способны на более быстрое производство.

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