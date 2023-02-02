Кассовые расходы госбюджета составили 193,7 млрд грн.

В январе 2023 года за счет международной финансовой помощи Украина привлекла больше средств, чем потратила.

Как сообщает Министерство финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу, за прошедший месяц в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд грн.

Из поступившей суммы третья часть или 36,6 млрд грн, - грантовая помощь от западных партнеров. Кассовые расходы госбюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 183,6 млрд грн.

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Госбюджет выполнен с дефицитом 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд – 78,9 млрд грн (при плане 158,6 млрд грн).

Его удалось покрыть за счет государственных заимствований. От размещения облигаций внутреннего государственного займа в бюджет поступило 41,4 млрд грн, а из внешних источников – 118,7 млрд грн (3 млрд евро) макрофинансовой помощи Евросоюза.

Платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн, платежи по обслуживанию – 0,6 млрд грн.

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

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