Правительство закладывает в бюджет умеренный рост социальных показателей.

В следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

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"Мы рассчитываем, что в следующем году увеличим (минимальную зарплату – УНИАН) до 7700. Дальше будет рост инфляции на 2%, поэтому достаточно умеренно закладываем рост социальных показателей", – сказал он.

Марченко подчеркнул, что в государственном бюджете за разные годы есть нераспределенные расходы – от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсионных выплат.

"Это уже будет приоритетом и будет учитываться при формировании госбюджета на 2022-2024 годы. Средства на увеличение этих выплат есть", - добавил министр.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн.

С 1 декабря в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.

Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривен до:

в 2022 году - 15 258 гривен;

в 2023 году - 17 159 гривен;

в 2024 году - 19 063 гривен.

Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Анна Нагорная