Согласно принятой сегодня Бюджетной декларации, минимальная зарплата в Украине будет составлять: с 1 января 2024 года - 7665 грн (230 евро), а средняя - 19 063 грн (575 евро).

Верховная Рада одобрила в целом правительственную Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая предусматривает постепенное повышение заработных плат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривен до:

в 2022 году - 15 258 гривен;

в 2023 году - 17 159 гривен;

в 2024 году - 19 063 гривен.

В эквиваленте евро минимальная зарплата в Украине в настоящее время составляет 183 евро, а средняя – 460 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы.

К примеру, в соседней Польше, уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране. Минимальная зарплата там составляет 610 евро, а средняя - 1200 евро.

Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро.

Такими темпами украинские зарплаты догонят польские через 18 лет при условии, что польские зарплаты не будут расти.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Богдан Слуцкий