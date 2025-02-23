Прямая бюджетная поддержка от партнеров в целом составила 115 млрд долларов.

Украинская экономика продолжает расти после беспрецедентного падения 2022 года. Весомую роль в этом играет финансовая помощь от иностранных партнеров.

Как рассказала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025", четвертый год полномасштабной войны Украина встречает цифрами постепенного экономического роста после действительно падения исторического в 2022 году на 30% ВВП. По ее словам, в 2023 году экономика выросла на 5%, в 2024-м - на 3,6%, и в этом году мы тоже ожидается экономический рост.

"В первую очередь мы обязаны украинскому предпринимателю и, конечно, нашим партнерам, которые в течение последних 3 лет только за счет прямой бюджетной поддержки оказали нам помощь в размере 115 млрд долларов", - сказала Свириденко.

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По словам министра, среди них больше всего помощи поступило от ЕС, на втором месте - США с вкладом прямой бюджетной поддержки в 30 млрд долларов. И нашему государству очень важно продолжать получать эту поддержку от партнеров и фокусироваться на украинском производителе, подчеркнула она.

"В Украине продолжают строиться заводы. Они строятся украинскими и иностранными компаниями - это и агропереработка, и машиностроение, это производство вооружения, и это говорит о том, что как украинские, так и иностранные компании своими деньгами поддерживают нашу веру в будущее и в победу", - подчеркнула Свириденко.

Рост экономики Украины - последние новости

В январе 2025 года экономика Украины выросла на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года рост ВВП оценивают на уровне 1,7%, сообщили в Министерстве экономики Украины.

По данным ведомства, замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров.

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