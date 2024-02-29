До сих пор ведутся споры о том, как именно использовать эти деньги, на фоне опасений по поводу юридических и финансовых рисков.

Найти правовую основу для использования замороженных российских активов для помощи Украине будет сложно, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти в кулуарах встречи глав экономик "Большой двадцатки" в Бразилии.

Страны "Большой семерки" рассматривают "трудный и сложный технический" путь, чтобы найти "надежную правовую основу для использования конфискованных российских активов в качестве компенсации Украине", заявил Джорджетти журналистам в четверг в Сан-Паулу, пишет Bloomberg.

Замороженные активы РФ - детали

Европейский Союз, Большая семерка и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) в виде ценных бумаг и наличных денег, более двух третей из которых приходится на ЕС. Все они согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины.

Видео дня

До сих пор ведутся споры о том, как именно использовать эти деньги, на фоне опасений по поводу юридических и финансовых рисков. Этот вопрос обсуждается в "Большой двадцатке" и был рассмотрен в среду на отдельной встрече "Большой семерки" под председательством Джорджетти, поскольку его страна в настоящее время поочередно председательствует в этой группе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею направления доходов от российских активов на оружие для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: