Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции является поступление средств в бюджет. Уже с начала 2021 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере более 782 млн грн. Эта сумма возмещений за 5 месяцев соизмеримая с годовым показателем за любой предыдущий период. Об этом в Facebook сообщил председатель ГФС Вадим Мельник.

Читайте такжеГлава ГФС Мельник назвал теневой рынок угрозой экономической безопасности УкраиныЧасть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этим явлением ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики.

"Создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является нашим приоритетом, а существование тени недопустимо. Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. ГФС продолжит отстаивать экономические интересы государства до начала деятельности Бюро экономической безопасности Украины", - утверждает Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь