Министерство юстиции Украины уже отреагировало.

Государственные активы России могут быть конфискованы и переданы Украине. Президент США получит право конфисковать российские суверенные активы, замороженные на территории страны, и передать их для помощи в восстановлении Украины.

Законопроект о конфискации и передаче Украине в виде репараций государственных активов России, и в первую очередь – Центрального банка страны-агрессора, уже зарегистрирован в Конгрессе США, сообщает комитет Сената по иностранным делам.

Законопроект получил название REPO Act (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians, или "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев") и имеет двухпартийную поддержку. Его внесли сразу в Сенат и Палату представителей.

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Документ представили сенаторы Джим Риш (Республиканская партия) и Шелдон Уайтхаус (Демократическая партия) вместе с представителями нижней палаты Конгресса – Майклом Макколом (республиканец, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам) и Марси Каптур (демократ, сопредседатель украинского кокуса Палаты представителей).

Авторы документа отмечают, что цель законопроекта – гарантировать, что "Путин, а не американские налогоплательщики заплатит за ущерб, причиненный неспровоцированным российским вторжением в Украину".

Что даст законопроект:

президент США получит право конфисковать российские суверенные активы, замороженные на территории страны, и передать их для помощи в восстановлении Украины;

запрещает размораживать подсанкционные активы, пока Россия не выведет войска из Украины и не согласится оплатить репарации;поручает президенту США инициировать создание международного механизма передачи конфискованных/замороженных российских активов в пользу Украины;

Офис по координации санкций Госдепартамента получит дополнительные ресурсы для работы с союзниками и партнерами, направленной на конфискацию дополнительных российских активов за границей.

Министерство юстиции Украины уже поддержало законопроект.

Конфискация российских активов

США предложили передать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

12 мая, правительство Бельгии объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 92 млн евро. Указанные средства были получены из налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии.

По состоянию на 25 мая 2023 года сообщалось о том, что ЕС может передать Украине почти на 200 миллиардов евро прибыли от замороженных активов РФ.

В мае 2023 года Польша заморозила российские активы на миллиард евро.

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