В Киеве на одно рабочее место претендует в среднем 2 специалиста.

В начале 2022 года средняя заработная плата на открытых вакансиях в Киеве составляет 26 300 грн, а в Киевской области – 11 500 грн.

Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что рынок труда Киева и области быстро вышел из новогодне-рождественских каникул: работодатели активно открывали новые вакансии, соискатели размещали и обновляли свои резюме.

"Однако специалисты области были менее активными, чем столичные специалисты. Это иллюстрирует показатель конкуренции - в Киеве на одно рабочее место претендует в среднем 2 специалиста, а в области конкуренция ниже. Это и не удивительно – в столице предлагают вдвое большую зарплату, чем в области", - говорится в сообщении.

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По данным grc.ua, в первую очередь в Киеве и области нужны специалисты в сфере продаж, при этом в области предложений больше (31%), чем в столице (20%). На втором месте среди предложений в Киеве есть специалисты из сферы ІТ-17% от всех актуальных вакансий, в области лишь 1% подобных предложений.

"Подчеркнем то, что предложения из ІТ-сферы являются достаточно мобильными, и часто работодатели предлагают удаленный формат работы. Поэтому претендовать на работу в столичной ІТ-компании может специалист без привязки к месту жительства в Киеве. Можно работать и получать высокую "киевскую" заработную плату, живя в пригороде или области, или даже в другом регионе Украины", - отмечают аналитики компании.

Работу для студентов и людей без опыта предлагают больше в области (17%), чем в столице (8%). Однако предлагаемая заработная плата значительно ниже, чем в Киеве.

Следующими по популярности в Киеве являются предложения из профессиональных сфер бухгалтерия, управленческий учет и маркетинг, реклама, PR – по 7% в актуальных вакансиях, в области эти специалисты значительно меньше востребованы. В Киевской области значительно больше востребованы специалисты из сферы транспорта и логистики – 11% от актуальных вакансий области.

Как отмечают аналитики кадрового портала, в целом столичные заработные платы в два раза выше, чем в области. Только в предложениях для рабочего персонала, представителей сферы HoReCa, безопасности и автомобильного бизнеса заработная плата в Киеве и области практически на одном уровне.

"Для примера, в сфере продаж в среднем предлагают оклад 12 800 грн, а в области - 9 600 грн. Работа для студентов в столице тоже оплачивают значительно лучше, чем в области (Киев – 14 800 грн, область – 9 500 грн). Самая большая разница в заработных платах в сфере ІТ и в сфере маркетинга, это связано еще и с возможностью работать в этих сферах удаленно, без привязки к месту проживания", - говорится в сообщении.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине поднята с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Задолженность по зарплате:

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составляла 3,57 млрд грн.

Основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

1 июля 2021 года Шмыгаль поручил органам власти погасить долги по зарплатам.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2021 года выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 октября 2021 года составляла 4,004 млрд грн.