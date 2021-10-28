Основная сумма задолженности приходится на промышленность.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2021 года выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 октября 2021 года составляла 4,004 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, основная доля задолженности приходится на промышленность (77%).

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При этом более половины долга образовано в Донецкой (22%), Днепропетровской (12,2%), Харьковской (12,4%) областях и городе Киеве (17,1%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 октября 2021 года составила 158,4 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6 тыс. грн.

Задолженность по зарплате:

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составляла 3,57 млрд грн.

Основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

1 июля 2021 года Шмыгаль поручил органам власти погасить долги по зарплатам.

Автор: Екатерина Жирий