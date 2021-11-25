В 2022 году минимальную зарплату в Украине планируют увеличить до 7700 грн.

С 1 декабря 2021 года в Украине начнется второй этап повышения минимальной зарплаты

Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Читайте также"Минималка" увеличится: Кабмин принял новый расчет минимальной зарплатыТак, с 1 декабря минимальная зарплата в Украине будет поднята с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине была повышена с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн.

До этого минимальная зарплата в Украине была повышена с 1 сентября 2020 года — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн.

В 2022 году минимальную зарплату в Украине планируют увеличить до 7700 грн.

Новый расчет минимальной зарплаты:

18 августа 2021 года Кабинет Министров принял новый расчет минимальной зарплаты.

Согласно документу, минимальная зарплата станет больше, потому что теперь в ее состав не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Автор: Елена Коваленко