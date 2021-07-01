Премьер отметил, что каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер должен получать зарплату не позднее определенных законом сроков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил органам власти определить конкретный план действий, мероприятий и графиков по погашению задолженности по заработной плате на госпредприятиях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате 1 июля.

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В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко (председатель Межведомственной рабочей группы), министр здравоохранения Виктор Ляшко, представители Министерства энергетики, руководство ГК «Укроборонпром», Фонда государственного имущества, главы облгосадминистраций.

По словам Шмыгаля, проблема задолженности по выплате зарплат сопровождает Украину все годы независимости, но очень важно, чтобы она уменьшалась.

"Вопрос обеспечения конституционного права работников на своевременное получение заработной платы за труд должен стать важной составляющей государственной политики. Планом приоритетных действий правительства на 2021 год определены задачи по законодательному урегулированию вопроса усиления защиты прав работников на своевременное получение заработной платы. И здесь нет места компромиссам — зарплата должна платиться вовремя и в полном объеме», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что в каждом органе власти должно быть определено должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

"Временные комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате должны работать так часто, как того требует ситуация. Если в регионе есть задолженность, значит, комиссия должна работать до получения должного эффекта: сокращения задолженности и полного ее погашения. Пустые отчеты о количестве собраний и очередных безрезультатных заслушиваниях приниматься не будут. Меры должны быть решительными и эффективными», — сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль поставил задачу всем руководителям центральных и местных органов власти обеспечить, чтобы каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер получал зарплату не позднее определенных законом сроков.

По итогам совещания среди прочего было поручено руководителям всех государственных предприятий, где есть задолженность по заработной плате, определить конкретный план действий, мероприятий и графиков ее погашения и предоставления ежемесячных отчетов по этим вопросам.

Задолженность по зарплате

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составляла 3,57 млрд грн.

Основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

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Автор: Анна Бредихина