Более 350 тысяч россиян бегут от призыва.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину мобилизация в России усилит дефицит рабочей силы и подорвет доверие потребителей, поэтому экономика возобновила падение.

Об этом говорится в отчете аналитического департамента Центробанка России, сообщает Bloomberg.

"В сентябре восстановление экономической активности приостановилось и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться", - говорится в докладе департамента.

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Как говорится в докладе, мобилизация в России уже ударила по потребительскому доверию и деловой активности и будет давить на экономику в течение следующих месяцев.

Более 350 тысяч россиян бегут от призыва на фоне рекордно низкого уровня безработицы, кандидатов на освободившиеся места остается немного.

"Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может сдержать восстановление потребления в начале четвертого квартала. Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может осложнить попытки компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы", - говорится в докладе.

Мобилизация в РФ:

В РФ с 21 сентября 2021 года началась частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

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