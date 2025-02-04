Американский фонд USAID является одним из крупнейших доноров Минцифры.

Министерству цифровой трансформации придется искать нового донора на замену американскому USAID, который минимум на три месяца останавливает финансирование проектов в Украине. Агентство предоставляло средства на проекты от развития "Дії" до стратегии регулирования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

По словам двух бывших сотрудников министерства, которые общались с изданием анонимно из-за чувствительности темы, американский фонд USAID является одним из крупнейших доноров Минцифры.

Отмечается, что от USAID министерство получило по крайней мере 40,5 млн долл., тогда как от ЕС - почти вчетверо меньше. От ЕС Минцифры получило 11,5 млн долл. по четырем программам. Бюджеты еще по пяти программам не указаны. Также проекты министерства финансируют Германия и Швеция.

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На конец 2023 года самыми активными донорами Минцифры были: американский фонд USAID, Европейский союз, немецкий BMZ и шведский SIDA. В целом министерство получило от них 63,3 млн долл. в 9 из 18 проектов.

В Минцифры отказались называть, какой процент проектов финансируется USAID до завершения переговоров с ведомством. Однако по подсчетам Forbes Ukraine, в 2023 году доля финансирования Агентства в девяти проектах Минцифры достигала 64%.

В целом издание насчитало не менее 30 услуг, сервисов и продуктов, которые были запущены Минцифры при поддержке USAID. В частности, это услуги "єАкциз", "єБронювання", "єВідновлення", проект по регулированию ИИ и тому подобное.

В отчетности также упоминаются проекты "Поддержка организаций - лидеров в противодействии коррупции в Украине (ВзаємоДія)" и "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины". Однако сумма финансирования в документах отсутствует.

Кроме того, украинская govtech-компания Strimco 24 января получила официальный ордер об остановке контрактов, по которому работала над рядом проектов, в частности Реестром убытков, нанесенных Россией. Этот проект финансировало USAID по заказу от Минцифры.

Минцифры будет искать другого донора на замену USAID, сказал Forbes Ukraine чиновник в ведомстве.

"Катастрофы не будет", - уверяет он.

При этом анонимный чиновник Минцифры сказал изданию:

"Трудно сказать, где именно найдем финансирование. Будем решать".

Помощь от USAID - что известно

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Агентством США по международному развитию (USAID) руководила "кучка радикальных сумасшедших". По его словам, вскоре будет принято решение относительно будущего этой структуры.

3 февраля миллиардер Илон Маск, который в администрации президента США Дональда Трампа отвечает за эффективность правительства (DOGE), заявил, что они работают над закрытием американского агентства помощи иностранным государствам USAID, ведь, по его словам, агентство "не подлежит ремонту".

4 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио руководить Агентством США по международному развитию USAID.

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