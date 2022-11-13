Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках, которые работают на черном рынке без лицензии госрегулятора.

В Украине мошенники нашли новый способ, как нажиться на гражданах. Так, украинцам не рекомендуют обменивать валюту в обменниках, которые работают на черном рынке без лицензии Национального банка.

Как говорится в материале "Оbozrevatel", это связано с тем, что гражданам могут подсунуть фальшивую валюту или гривну.

Специалисты объясняют, чтобы выяснить, имеет ли обменник лицензию, необходимо через специальный раздел на сайте НБУ проверить информацию об обменных пунктах, которые работают официально.

Видео дня

Отмечается, что найти компанию, которая осуществляет продажу валюты, можно не только по названию, но и по адресу обменного пункта.

Как отмечают журналисты, сейчас на черном рынке активно функционируют "мошенники-менялы", которые легко могут выдать покупателю фальшивые купюры. Подлинность банкноты очень сложно обнаружить без специального оборудования, из-за чего есть высокий риск обмана.

Известно, что такие мошенники чаще всего работают возле обменников, в пешеходных переходах и метро, пытаясь уговорить потенциальных клиентов приобрести валюту именно у них.

Курс валют в Украине: что известно

Как писал УНИАН, с 14 по 20 ноября курс доллара в Украине подрастет на фоне ускорения инфляции. Но эти изменения не будут внезапными, и стоимость доллара останется в пределах 41 грн (по сравнению с 40,6 предыдущей недели).

Эксперты считают, что до конца этого года курс доллара в Украине останется на текущем уровне благодаря финансовой поддержке стран-партнеров, которая перекрывает нехватку валюты по экспорту-импорту.

Вас также могут заинтересовать новости: