Банкир озвучил ряд факторов, которые играют в пользу стабильности гривни.

С 14 по 20 ноября курс доллара в Украине подрастет на фоне ускорения инфляции. Но эти перемены не будут внезапными, и стоимость доллара останется в пределах 41 грн (по сравнению с 40,6 на предыдущей неделе).

Как рассказал Obozrevatel директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, небольшие колебания курса доллара допустимы для страны в состоянии войны.

Но в пользу стабильности гривни играет целый ряд факторов. Именно они и будут компенсировать "инфляционное" подорожание доллара:

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снижение ажиотажного спроса на наличный доллар и уменьшение разрыва между спросом и предложением до 20%;

эффективность депозитных программ по приобретению безналичного доллара по курсу коммерческих банков (37-38 грн/долл.) с последующим их размещением на депозитах;

своевременное принятие бюджета на 2023 год, в котором снижен инфляционный прогноз, а ожидаемый курс не должен пересечь отметку в 45 грн;

успехи ВСУ – постепенное освобождение правобережья Херсонской области и продвижение на других участках фронта;

ожидаемый саммит G20, на котором одним из вопросов станет разносторонняя помощь Украине.

"Сработает механизм инерции рынка: перемены не будут внезапными. Именно поэтому в течение следующей недели "маятник" курса будет находиться в пределах 39,5-41 грн/долл., что принципиально не будет отличаться от ситуации двух последних недель и вполне допустимо для страны в состоянии войны", - утверждает Марченко.

Курс валют в Украине: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Как заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, если с Херсонского направления продолжат поступать хорошие новости, то у гривни есть шанс на еще большее укрепление.

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