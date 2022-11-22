Серебряная монета "Сад божественных песен" номиналом 20 гривен выпущена тиражом 2 тыс. 500 штук.

Национальный банк Украины вводит в обращение монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, отметив, что серебряная монета "Сад божественных песен" номиналом 20 гривень выпущена тиражом 2 тыс. 500 штук.

"Памятная монета посвящена 300-летию со дня рождения украинского философа, поэта, педагога, воспитанника Киево-Могилянской академии – Григория Саввича Сковороды. Григорий Сковорода принадлежит к самым ярким фигурам в украинской философии и литературе", - говорится в сообщении.

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На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, слева от которого надписи: УКРАИНА и год чеканки монеты 2022; справа – номинал 20 и графический символ гривни; основная композиция аверса – символический стилизованный фонтан, который является аллегорией Бога, который наполняет водой разные сосуды, метафоры человека и человеческой души.

На реверсе монеты изображена метафорическая художественно-образная композиция: под деревцем вишни – юноша, играющий на свирели, рядом – раскрытая книга, символический мир Г. Сковороды; вокруг – зеркальные символические фигуры, которые пытаются ухватить философа, и надпись полукругом – "мир ловил меня и не поймал".

Война в Украине и новые монеты:

В апреле 2022 года Белый дом посвятил монету президенту Украины Владимиру Зеленскому.

5 мая Эстония заявила о том, что выпустит монету "Слава Украине".

10 мая 2022 год в США выпустили памятные монеты с украинской символикой.

6 июля 2022 года Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного острова.

11 июля НБУ выпустил новые монеты, посвященные войне с Россией.

25 июля НБУ запустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

21 ноября Национальный банк Украины презентовал памятную медаль "Город героев – Харьков".

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