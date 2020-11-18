Средства получены в результате размещения трех пакетов ОВГЗ.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 ноября привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн.

Как сообщается на сайте Минфина, средства в гривне получены в результате продажи двух пакетов гривневых облигаций на сумму 298,6 млн грн и 75,3 млн грн, сроком обращения 343 и 1078 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,5% и 11,1% годовых.

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Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 75,9 млн долл. сроком обращения 442 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 3,77%.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 2,1 млрд грн.

Что этому предшествовало

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

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Автор: Екатерина Жирий