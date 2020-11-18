Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 ноября привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн.
Как сообщается на сайте Минфина, средства в гривне получены в результате продажи двух пакетов гривневых облигаций на сумму 298,6 млн грн и 75,3 млн грн, сроком обращения 343 и 1078 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,5% и 11,1% годовых.
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Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 75,9 млн долл. сроком обращения 442 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 3,77%.
Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 2,1 млрд грн.
Что этому предшествовало
- В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
- Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.
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