Операторы ГРМ сохранили все рабочие места с началом войны и осуществили релокацию части работников из "боевых" регионов.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили 83% полученной тарифной выручки на выплату зарплаты работникам, уплату налогов и расчеты с группой Нафтогаз и ОГТСУ за технологический газ. В то же время 3,8 млрд. грн не было получено операторами ГРМ из-за военных действий, остановки предприятий и выезда граждан за границу.

Самой большой статьей расходов в прошлом году стала оплата труда. На это направлено 6,4 млрд грн. Операторы ГРМ сохранили все рабочие места с началом войны и осуществили релокацию части работников из "боевых" регионов.

Второй по размеру статьей расходов стали налоги. В государственный и местные бюджеты в виде налогов было направлено 4,9 млрд грн. Это на 14% больше, чем в довоенном 2021 году.

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На третьей строчке - расходы на закупку технологического газа. Всего на расчеты с группой Нафтогаз, ГК "Газ Украины" и ОГТСУ направлено 3,2 млрд грн.

"Газораспределительным компаниям, работающим под брендом РГК, удалось обеспечить стабильность газораспределительных систем в зоне боевых действий и быстро восстанавливать поврежденные газовые сети после деоккупации, – говорит Алексей Тютюнник, генеральный директор Региональной газовой компании. - Нам удалось в условиях войны удержать достаточно высокий уровень расчетов на уровне 83%. Это дало возможность обеспечить расчеты с основными контрагентами, осуществлять капитальные вложения в реконструкцию и восстановление газовых сетей, способствовать укреплению обороноспособности Украины".

Около 450 млн грн было направлено на восстановление распределения газа на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях.

Кроме этого РГК в 2022 году активно поддерживала Вооруженные Силы Украины и оказывала гуманитарную помощь. На эти нужды направлено около 181 млн грн.

В то же время газораспределительные компании не получили 3,8 млрд грн, которые НКРЭКУ предусмотрела в тарифах. Недополучение тарифной выручки объясняются военными действиями, вынужденной миграцией украинцев за границу и остановкой промышленных предприятий.

В 2023 году ситуация может ухудшиться. РГК прогнозирует, что из-за продолжения войны уровень расчетов будет падать. На это влияют также огромные разрушения домов, предприятий и инфраструктуры газораспределительных сетей.