Металлоперерабатывающая индустрия – это самый главный налогоплательщик, отметил нардеп.

Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города.

Об этом заявил народный депутат Алексей Мовчан.

"Запрет на экспорт лома необходим, все зависит только от того, насколько глубоко власть понимает проблему. Металлоперерабатывающая индустрия – это действительно самые главные налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Это градообразующие предприятия! Поэтому это (мораторий – ред.) сверхкритически для сохранения хотя бы какой-то еще конкурентоспособности украинской экономики в мире. Если мы хотим сохранить то, что есть – правительство должно принять решение (о запрете экспорта – ред.)", – пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Мовчан также отметил, что необходимо принять соответствующие меры по отношению экспортеров лома, которые работают нечестно и манипулируют экспортными ценами, то есть фактически условно продают металлолом по 500 долларов за тонну, а декларируют, что вывезли его по 300 долларов. И напомнил, что мораторий предлагается ввести временно, а не на постоянной основе.

"У нас непрогнозируемые цены на сырье в постпандемичный или пандемичный период. Мораторий – это временная мера, к которой нормально смогут отнестись наши международные партнеры, ведь мы являемся членом ВТО. Но во время пандемии, считая количество налогов и количество рабочих мест в этой отрасли, – мы должны временно ее защитить", – резюмировал Мовчан.

Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.

Автор: Иван Бойко