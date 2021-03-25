Многие украинцы, которые из-за пандемии потеряли бизнес дома, пытаются открыть новые фирмы в Польше.

Несмотря на все трудности, созданные коронавирусом, за прошлый год количество иностранцев, зарегистрировавших компании в Польше, выросло на 11%. В феврале 2021-го четыре из каждых пяти заробитчан из Украины либо готовились к открытию своего бизнеса в соседней стране, либо говорили о таких планах.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на исследование аналитического центра Gremi Personal. Таким образом, количество украинцев, заинтересованных в начале собственного дела в Польше, выросло на треть. Эту тенденцию можно заметить и в реестрах Управления социального страхования соседней страны. Количество граждан Украины, ведущих хозяйственную деятельность на польской территории за 2020 год, увеличилось до 5,9 тысяч.

Европейские подходы

Читайте такжеЛокдаун в Европе: какие страны до сих пор открыты для украинских заробитчанСогласно данным Gremi Personal, Польша привлекает украинских бизнесменов по нескольким причинам. Она географически близко расположена, польский язык похож на украинский, а экономика более стабильна. Главная же причина - привлекательные условия открытия и ведения бизнеса для иностранцев. Прозрачные налоговые условия и государственные требования тоже убеждают украинцев открывать бизнес в Польше.

"У поляков схожая ментальность с нашей, но у них европейские подходы к ведению бизнеса", - сказал основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Дмитрий Волков из Киева в августе открыл барбершоп Pan Morgan в Варшаве. Он отмечает, что политически-экономическая ситуация в Польше намного стабильнее, чем в Украине. А также более приемлемые для компаний налоги. По словам Волкова, за полгода работы его заведение в Варшаве приносит лучший доход, чем то, которое работает в Киеве уже пять лет.

Эксперты Gremi Personal считают, что украинский бизнес в Польше становится все более цивилизованным и упорядоченным. По словам пресс-секретаря аналитического центра Сергея Мерки, украинки, которые раньше убирали офисы и помещения в польских городах, теперь основывают клининговые фирмы. Так же бригады украинских строителей начинают официальные компании, которые предлагают ремонтно-строительные услуги с официальными соглашениями и фактурами.

Пандемия коронавируса задала новый иммиграционный тренд из Украины. Люди, потерявшие малый и средний бизнес дома, переезжают в соседнюю страну на заработки, планируя со временем открыть фирму на польской территории.

Уроки пандемии

Читайте такжеВсе больше украинцев хотят ехать на заработки - исследованиеИсследования компании EWL показало, что осенью 2019 года более чем 27% украинцев, которые работали в Польше, планировали открыть собственный бизнес. Чаще всего они хотели торговать, хотя были и желающие заниматься культурно-развлекательной сферой, строительством, логистикой, отельным или гастрономическим бизнесом. Коронавирус сломал эти планы, но не изменил интереса запуска собственного дела в Польше.

"Мы видим, что иностранцы, живущие в Польше, как и сами поляки, вынесли урок из пандемии коронавируса и связанными с ней остановками экономики. Поэтому они чаще ищут возможности начать бизнес в сферах, устойчивых к локдаунам: в розничной торговле, логистике, в сфере строительно-ремонтных услуг и тому подобное", - сказал директор EWL Рафал Мроз.

Однако, есть и много предпринимателей, которые сосредотачиваются на гастрономическом бизнесе, несмотря на риски пострадать от пандемии. Олег Яровой из Украины более 5 лет вместе с женой владеют сетью кофеен Dobro & Dobro. Он говорит о том, что за время пандемии его компания только развивалась. За 2020 год сеть кофеен расширилась вдвое - до 12 заведений. Главным образом, это произошло благодаря покупателям франшизы, среди которых подавляющее большинство - это бизнесмены из Украины.

Читайте такжеУкраина поднялась на 7 позиций в рейтинге экономических свободСам Яровой за пандемический год быстро приспособил предложения своих кофеен к новым потребностям. Например, в меню появились завтраки с доставкой на дом. Также украинец запустил новую сеть Sushi Cafe.

"Ситуация тяжелая, доходы кофеен сократились на 30-40%. Но сейчас легче найти привлекательные места", - сказал Яровой, за год-полтора хочет расширить сеть Dobro & Dobro до ста точек по поддержке внешнего инвестора.

Заробитчане из Украины: какие настроения сейчас?

Более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за границей.

Выбирая страну для трудовой миграции, мигранты отдают предпочтение государствам ЕС: в 50% случаев это Польша, 11% - Чехия, 9% - Германия, 2% - Литва, 1,5% - Словакия.

Среди главных причин для рабочего переезда украинцы называют высокие зарплаты за рубежом - 60%, сложное финансовое положение семьи - 39%, безработица в Украине - 35%.

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Перевод: Лесь Дымань