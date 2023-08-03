Ракета позиционируется, прежде всего, как средство уничтожения вражеских систем ПВО.

Украинские изобретатели разработали недорогую крылатую ракету, которая сможет обмануть российскую систему ПВО.

Как сообщает французский телеканал FRANCE 24, изобретатели — добровольцы, которые до этого занимались изготовлением минометов. Ракета получила название "Трембита", по словам создателей, ее производство будет в сотни раз дешевле любых западных аналогов.

"Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы они могли точно поражать цели. Но тысячи ложных целей обойдутся очень дешево: мы хотим подавить ПВО русских, чтобы наши ударные ракеты поразили их цели", - объясняет Сергей, волонтер конструкторского бюро "Парс".

Как уточняет Defense-Express для того, чтобы враг точно мог "подстрелить" такую приманку, "Трембита" имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы ее могли увидеть радары российской ПВО. Боевая часть ракеты составляет 20 кг с термобарическим или комбинированным зарядом обломочно-фугасного действия, при этом снаряженный вес ракеты составляет 100 кг.

"Залповый запуск по 20 и более ракет позволит пробить ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине", - утверждают разработчики.

Ракета позиционируется, прежде всего, как средство уничтожения вражеских систем ПВО, мест сосредоточения живой силы противника и складов с боеприпасами. Дальность такой ракеты составляет более 140 км, скорость – более 400 км/ч. Максимальная высота полета – 2000 м, минимальная – 30 м.

Одним из преимуществ этой ракеты разработчики называют ее пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, как отмечают специалисты, такой выбор объясняется тем, что этот двигатель как прост в производстве, так и надежен.

Как говорится в сюжете, на данный момент обсуждается возможность производства ракеты сразу в нескольких точках Украины.

Война в Украине и новое вооружение

24 июля 2023 года стало известно о том, что турецкая оборонная компания ASELSAN представит новую систему противовоздушной и противоракетной обороны GÜRZ. Система защищает от БПЛА, вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и боеприпасов класса "воздух-земля".

Комплекс оснащен 35-мм зенитной пушкой, которая может использовать боеприпасы ATOM (программированный с воздушным подрывом), HEI (фугасно-воспламеняющийся) и TP (тренировочный), а также 4 ракетами ПВО сверхмалых высот и 4 ракетами ПВО малых высот.

Прогнозируется, что эта система будет иметь гораздо более продвинутые характеристики, чем ракетный комплекс "Панцирь".

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