Она оснащена 35-мм зенитной пушкой.

Турецкая оборонная компания ASELSAN представит новую систему противовоздушной и противоракетной обороны GÜRZ.

Как пишет SavunmaSanayiST, ее покажут ​​в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF'23 в Турциии. Речь идет об инновационной системе, которая предлагает использование нескольких перехватчиков (пушечных и ракетных) против воздушных угроз на очень малых и малых высотах.

GÜRZ установлена на бронированной платформе с резиновыми колесами 8x8. Система защищает от БПЛА, вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и боеприпасов класса "воздух-земля".

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Что известно о системе GURZ

Комплекс оснащен 35-мм зенитной пушкой, которая может использовать боеприпасы ATOM (программированный с воздушным подрывом), HEI (фугасно-воспламеняющийся) и TP (тренировочный), а также 4 ракетами ПВО сверхмалых высот и 4 ракетами ПВО малых высот.

Кроме того, в состав комплекса входят 4 поисковых радара с активной фазированной антенной решеткой, радар управления огнем, электрооптические датчики и канал передачи данных.

Прогнозируется, что эта система будет иметь гораздо более продвинутые характеристики, чем ракетный комплекс "Панцирь".

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