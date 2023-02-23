Компенсации будут предоставлять исключительно за имущество, поврежденное или разрушенное с 24 февраля 2022 года.

Верховная Рада приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, за соответствующее решение проголосовали 275 депутатов.

"Основные новации: компенсации будут предоставлять исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года; действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился); закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории; компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, иные жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены несущие и наружные конструкции; право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, которые являются владельцами", - отметил депутат.

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Также, по его словам, согласно закону, не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники. Кроме того, за поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно – для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы или предоставление строительных материалов для них.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы. У владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства. Предельный размер компенсации и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано за сертификат", - заявил Железняк.

В то же время, согласно закону, использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

"Если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут выплачивать получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков. Срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилое имущество увеличили ко второму чтению - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения. К заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения. Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Такие комиссии формируются исполнительными органами местных советов, военными и военно-гражданскими администрациями населенных пунктов", - сообщил Железняк.

Он добавил, что источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут: средства государственного и местных бюджетов; средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с Российской Федерации; иные источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Война в Украине и репарации

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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