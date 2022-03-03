24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит 15 миллиардов долларов помощи.
Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в своем видеообращении.
"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд долл. США в эквиваленте, из них более 5 млрд долл. США - непосредственно в бюджет", - сообщил Шевченко.
Война против Украины:
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