В частности, более 5 млрд долл. США - непосредственно в госбюджет.

Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит 15 миллиардов долларов помощи.

Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в своем видеообращении.

"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд долл. США в эквиваленте, из них более 5 млрд долл. США - непосредственно в бюджет", - сообщил Шевченко.

Война против Украины: