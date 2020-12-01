Дефицит торговли товарами сократился более чем в 2 раза, а профицит торговли услугами вырос более чем в 3 раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2020 года сведен с дефицитом 989 миллионов долларов против дефицита в 10,4 миллиарда долларов годом ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился более чем в 2 раза - с 11,6 до 4,8 миллиарда долларов.

Также сообщается, что профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 3 раза – с 1,2 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда долларов.

Справка УНИАН

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

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Автор: Екатерина Жирий