Средства направят на оплату труда работников госорганов и выплаты за государственной социальной помощи.

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Как сообщили в Министерстве финансов, грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и других социальных выплат.

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"Очередной грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы. Чрезвычайно благодарны правительству и налогоплательщикам США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины в этот определяющий для нашего государства период", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что в 2023 году Украина уже получила 8,45 млрд долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. А с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 20,4 млрд долларов грантовых средств от Соединенных Штатов.

Финансовая помощь для Украины - детали

27 июля в государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов льготного финансирования, средства займа были предоставлены под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка.

25 июля Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры.

В Национальном банке сообщили, что в следующем году для финансирования дефицита бюджета 2024 года потребуется не менее 37 млрд долларов. По итогам этого года международная помощь достигнет 42 млрд долларов.

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