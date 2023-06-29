Средства предусмотрены на зарплаты педагогов, пенсии и ряд социальных выплат.

Сегодня в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

Как сообщили в Министерстве финансов, через целевой фонд многих доноров Всемирного банка Украина получила 1,2 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки и 15 млн долларов США от Финляндии.

Эти грантовые средства предоставлены в рамках проекта "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Его целью является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

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Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).

"Благодарен правительствам США, Финляндии и команде Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку в части обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 22 июня Украина получила от Евросоюза пятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

Страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине разнообразную помощь на 72 млрд евро. Наибольшей стала экономическая помощь, которую в ЕС оценили в 37,8 млрд евро. Еще 17 миллиардов составила помощь украинским беженцам в пределах стран ЕС, 15,3 миллиарда – военная помощь и почти 2 миллиарда – гуманитарная.

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