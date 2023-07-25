Чиновница подчеркнула, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем.

Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти средства направлены в Украину после осуществленных Россией атак, в частности по объектам "зерновой инициативы".

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"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1.5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру", - отметила Ляйен.

Она добавила, что дальше будет больше.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2022 г. Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

17 января Еврокомиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.

21 марта стало известно, что первый транш в размере 1,5 млрд евро, которые выделила ЕК в рамках макрофинансовой помощи Украине, уже находится на счетах Национального банка Украины.

22 июня, Украина получила от Евросоюза пятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. В Министерстве финансов информировали, что в 2023 году в госбюджет Украины на тот момент поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

Кроме того, 20 июня Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную поддержку Украины на период 2024-2027 годов. Таким образом Еврокомиссия предлагает Евросоюзу покрыть 45% потребностей Украины в финансировании для восстановления страны на ближайшие 4 года.

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