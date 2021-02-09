Помощь может поступить в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.

В случае вакцинации 10 млн человек из группы риска Украина может получить кредит в размере 30 млн долларов от Всемирного банка, общая помощь составит 90 млн долларов.

Об этом говорится на сайте Минфина.

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Помощь может поступить в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украину", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Были обсуждены вопросы поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, что предусматривает пополнение общего фонда Государственного бюджета.

Показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз. Таким образом, при условии проведения вакцинации 10 млн человек из групп риска, Украина сможет получить помощь в 30 млн долларов.

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

9 февраля 2021 года стало известно о том, что своевременная доставка вакцины Sinovac от коронавируса в Украину может сорваться из-за действий регулирующих органов.

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Автор: УНИАН