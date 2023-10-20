Наибольшая арестованная сумма была от дочери российского "Сбербанка", которая работала в Украине.

Для выплаты украинцам компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье использовались арестованные средства банков Российской Федерации, которые работали в Украине.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии "Укринформу".

"По состоянию на сегодня для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины", - отметила Шуляк.

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По ее словам, наибольшая сумма была от дочери российского "Сбербанка", которая работала в Украине.

Кроме того, Шуляк надеется, что российские активы, арестованные в других странах мира, будут передаваться Украине и направляться, в том числе на выплату компенсаций украинцам.

"єВідновлення" - последние новости

С августа 2023 года стартовал новый этап "єВідновлення". Так, если раньше украинцы могли подать заявление в "Дії" только относительно ремонта именно поврежденного имущества, то отныне можно подать заявление на получение компенсации и за разрушенное имущество.

В октябре Рада приняла важные изменения по выплатам за разрушенное жилье. Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, которым предусматривается, что украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення". Так, выплаты по новой форме компенсаций начнут осуществляться с 1 января 2024 года.

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