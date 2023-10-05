Было решено расширить формы компенсации для украинцев.

Сегодня, 5 октября, депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №10063, который расширяет формы компенсации, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення".

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, поддержало этот законопроект 310 депутатов.

Отмечается, что отныне украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення".

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По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, выплаты по новой форме компенсаций начнут осуществляться с 1 января 2024 года.

"Запуск этого этапа "єВідновлення" мы планировали давно, ведь было много соответствующих запросов от граждан, которые сделали ремонт жилья самостоятельно - чтобы в нем можно было хоть как-то жить, или чтобы оно не разрушилось еще больше. Они так же претендуют и имеют право на компенсацию как и те украинцы, которые дождались государственной компенсации", - пояснила народный депутат.

Она отметила, что компенсационный механизм будет таким же, как и по другим категориям "єВідновлення" - заявление нужно будет подать через "Дію", затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.

Шуляк также отметила, что это не последнее расширение форм программы компенсаций "їєВідновлення". Министерство уже работают над следующим расширением программы и впоследствии начнут компенсировать повреждения жилья жителям оккупированных территорий.

Программа "єВідновлення" - последние новости

В мае 2023 года в Украине начала работу государственная программа "єВідновлення". По этой программе граждане имеют возможность получить компенсацию в размере до 200 тыс. гривен на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

С августа стартовал новый этап "єВідновлення" - украинцы могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество. Ранее украинцы могли подать заявление в "Дії" только относительно ремонта именно поврежденного имущества.

28 сентября в государственном приложении "Дія" появились первые сертификаты в рамках программы "єВідновлення" для приобретения нового жилья вместо разрушенного российскими оккупантами. Однако потратить этот сертификат на приобретение жилья пока не удастся.

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