По состоянию на сегодня 12 тысяч семей получили средства на ремонт, отметил премьер-министр.

Первые сертификаты государственной программы "єВідновлення" на выплаты за полностью разрушенное жилье появятся в течение следующих двух недель.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Буквально до двух недель и заработают от "єВідновлення" сертификаты за уничтоженное жилье. Это также будет в электронных системах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, работа по восстановлению в части поддержки людей "набрала обороты". По состоянию на сегодня 12 тысяч семей уже получили средства на ремонт.

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Восстановление поврежденного жилья в Украине

10 мая 2023 года в Украине начала работу государственная программа "єВідновлення", в рамках которой граждане имеют возможность получить компенсации в размере до 200 тыс. гривен на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

30 мая Кабмин запустил второй этап программы "єВідновлення", по которому украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье. Теперь для участия в программе "єВідновлення" не обязательно иметь смартфоны или доступа к "действию".

По состоянию на 27 июня, через полтора месяца с момента запуска программы "єВідновлення" по выплате украинцам помощи на восстановление поврежденного или разрушенного имущества деньги получили менее 2% заявителей. Шмыгаль заявил, что по программе "восстановление" было подано 21 600 заявлений и только 378 заявлений передано на выплату, что крайне неудовлетворительным результатом.

С 1 августа стартовал новый этап "возобновления" в приложении "Дія". Отныне украинцы могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество. Ранее украинцы могли подать заявление в "Дії " по ремонту именно только поврежденного имущества.

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