Мошенники рассылают украинцам сообщения якобы от МОЗ.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал о новом методе выманивания средств, появившемся накануне старта программы "єПідтримка".

Об этом шла речь на брифинге 6 декабря. Читайте также"Тысяча Зеленского" от мошенников: как обезопасить свои кровные от лап аферистов

По словам Ляшко, злоумышленники пытаются получить данные украинцев, отправляя сообщения от имени МОЗ.

"От имени МОЗ присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации. Уверяю, что от имени министерства никаких уведомлений не формировали и не отправляли гражданам", - подчеркнул Ляшко.

Министр также напомнил, что деньги за вакцинацию украинцы будут получать через "Дию", поэтому нет необходимости передавать персональные данные.

"Программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина "єПідтримка" начнется 19 декабря. Механизм получения такой финансовой помощи - онлайн через мобильное приложение "Дия", - отметил он и призвал украинцев пользоваться только проверенной информацией из официальных государственных источников.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря. 2 декабря Верховна Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на это.

Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться тысячей гривен смогут все граждане Украины, получившие две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (т.е. прививавшиеся с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачиваться на бесплатные виртуальные карты в приложении "Дия". Их можно будет потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты на поездки внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их перечень пока неизвестен.

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Авторы: Леся Лещенко, Анастасия Печенюк