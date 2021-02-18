Речь идет о реформировании Высшего совета правосудия и осуществлении мероприятий в энергетической политике.

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) сообщили министру финансов Украины Сергею Марченко о необходимых мерах для завершения пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда для Украины.

Читайте такжеПауза в переговорах Украины с МВФ обвалит гривню - прогноз

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении.

"Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины", - отметили послы G7.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украину без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко