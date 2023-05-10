Если клиент выбрал печатный счет, то получит его "Укрпочтой" после 20 апреля.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает почти все население, сформировала и разослала новые платежки за потребленный газ в апреле 2023 года.

Как говорится в сообщении компании в Facebook, сейчас увидеть счета за потребленный газ могут только те клиенты, которые отказались от бумажных платежек. Если клиент выбрал печатный счет, то получит его "Укрпочтой" после 20 апреля.

"Напоминаем, что получить счет можно: в личном кабинете на my.gas.ua, в чатботе GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, Facebook Messenger, на электронную почту (e-mail), в терминалах самообслуживания", - говорится в сообщении.

Видео дня

В "Нафтогазе" напомнили, что оплатить за газ можно через вышеупомянутые электронные сервисы с помощью всех популярных платежных систем, в банковских или почтовых отделениях, или в платежных терминалах.

Тариф на газ

12 апреля 2023 года ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.

28 апреля Кабинет министров продлил срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и некоторым предприятиям, до 31 августа 2023 года.

29 апреля "Нафтогаз" определился с новым тарифом на газ. Цена тарифа составляет 7,96 грн за куб.м. Подключение к тарифу происходит автоматически. Новый тарифный план "Фиксированный" будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

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