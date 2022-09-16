В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что украинцам делать в случае получения платежки за газ с неверными показателями.
Об этом компания сообщила в Facebook.
"Читаем в комментариях на странице ГК "Нафтогаз Украины" о том, что клиенты получают платежки с нулями или совсем другими показаниями. К сожалению, такое случается уже несколько месяцев подряд. Операторы ГРМ (облгазы) просто игнорируют вовремя переданные показания счетчиков", - отметили в компании.
По информации пресс-службы, в таком случае, во-первых, нужно обратиться к своему облгаза с официальным письменным обращением и требованием предоставить разъяснения, почему переданные показания счетчика зафиксированы неправильно и откуда взялась указанная в счетах сумма.
Во-вторых, нужно обратиться в Нацкомиссию по регулированию тарифов - НКРЭКУ - не просто с жалобой о нарушениях со стороны оператора ГРМ (облгаза), но и требованием провести его проверку на предмет соблюдения лицензионных условий.
"Кстати, передавая показания счетчика, фиксируйте это на фото или видео, делайте скриншоты в личном кабинете или в чат-боте", - говорится в сообщении.
"ГК" Нафтогаз Украины "рекомендует платить по факту начисления, а если у вас снова "ноль" - сделайте переплату", - отметили в "Нафтогазе".
В компании напомнили, что учет газа - обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов).
Как сообщал УНИАН, с 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.
О переводе обслуживания в "Нафтогаз" потребители узнали только после 20 июня, поскольку этот перевод состоялся "задним числом".
Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.