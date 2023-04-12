Квитанции за потребление и распределение газа объединили.

ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", в личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.

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"Уже в апреле клиенты ГК "Нафтогаз Украины", а также Кропивницкого филиала Газсети, АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат мартовские счета и смогут убедиться, насколько это удобно и комфортно", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций.

Две платежки за газ

Начиная с января 2020 года, потребители природного газа получали два отдельных счета. Один счет относится к затратам на потребленный газ, а другой – на доступ к газопроводу и транспортировку газа.

Тогдашний премьер-министр Алексей Гончаренко заявил, что счета были разделены, чтобы дать возможность потребителям легко изменить поставщика, если такая необходимость возникнет.

Сообщалось, что стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.

За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

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